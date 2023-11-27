Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру, который по ночам ездил по Киеву и ругался с военными и полицией в прямом эфире.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его имя не называется. Действия блогера СБУ увязывает с пропагандой РФ.

"Злоумышленник в комендантский час намеренно передвигался по улицам города и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями. Во время таких инцидентов фигурант делал видеострим на собственной странице в Фейсбуке, в котором оскорблял украинских защитников и фиксировал геолокации на территории столицы. По данным следствия, деструктивный контент "подыгрывал" российским пропагандистам, делающим фейковые сюжеты об общественно-политической ситуации в Украине", - пишет СБУ.

Также сообщается, что его стримы могли позволить РФ отследить места пребывания украинских военных.

В суд на избрание меры пресечения блогер не пришел, поэтому его планируют доставить принудительно.

Ранее мы писали, что полиция Одесской области провела обыски у девушек, которые вели стримы с "пропагандой пророссийского характера".

Также мы сообщали, что СБУ объявила подозрение блогеру Олешко, который незаконно выехал за границу и публично призывал украинских мужчин укрываться от мобилизации.