В городе Коростень на Правобережье мужчина назвался работником СБУ и выманил у продавца мобильный телефон.

Об этом сообщает полиция Житомирской области на своей странице в Фейсбуке.

Так, 5 ноября в местный магазин мобильной связи зашёл мужчина и представился работником СБУ. Он заявил продавцу, что ему срочно требуется мобильный телефон в служебных целях, и консультант выполнил его требование. Псевдоработник спецслужбы пообещал впоследствии возместить стоимость мобильного устройства, однако исчез.

Оперативные работники Коростенского районного управления полиции провели проверку лиц, ранее совершавших аналогичные преступления и установили мошенника. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Мужчина признался полицейским в содеянном, у него был изъят незаконно присвоенный им мобильный телефон.

Обвинительный акт Коростенской окружной прокуратуры направлен в суд.

Ранее полиция разоблачила мошенников, которые присвоили десятки миллионов гривен под видом продаж авто для ВСУ.

Мы также сообщали, что по данным правоохранителей в Украине активизировались мошенники. Преступлений стало больше на треть.