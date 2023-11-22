Блогер Мирослав Олешко отреагировал на подозрение от СБУ за незаконный выезд за границу.

"СБУ, которая сбежала из Херсона, Баканов, который 24 февраля сбежал из страны, не уклонисты? Ничего. Приведем к власти на выборах нормальных людей скоро, со всеми разберемся. В Украине быть в политике и не иметь подозрения от Зеленского и Ермака - это как-то даже странно. Меня посвятили", - написал Олешко.

В последнее время Олешко критиковал президента Украины Владимира Зеленского и поддерживал экс-президента Петра Порошенко и главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Сегодня я понимаю, что Порошенко смог пожертвовать собственным рейтингом ради того, чтобы спасти человеческие жизни. Подписание Минска спасло жизнь, однако снизило его рейтинг и возможность победить на выборах", - написал он 6 ноября.

На днях он прогнозировал, что Зеленский после выборов покинет Украину, а Порошенко останется.

Также Олешко заступался за Залужного после призыва Зеленского не идти в политику во время войны: "Зеленский поплакался в интервью иностранному СМИ, что Залужный занимается политикой, а военным этого делать не нужно. Действительно, другое дело актеру заниматься и политикой, и войной, и штурмами Горловки, и грабежом на тендерах в армии из-за Резникова. Позорное интервью, которым Зеленский на весь мир показывает, что боится Залужного и считает его оппонентом, а не пропонентом – членом команды. Все заявления Зеленского – ложь и манипуляции. Залужный ни разу не занимался "политикой" в обычном смысле слова. Он дал интервью только о нашем состоянии на фронте".

Напомним, Олешко предъявлены подозрения по двум статьям: препятствование деятельности ВСУ и использование заведомо подложного документа. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.