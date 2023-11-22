"Меня посвятили". Блогер Олешко прокомментировал подозрение СБУ
Блогер Мирослав Олешко отреагировал на подозрение от СБУ за незаконный выезд за границу.
"СБУ, которая сбежала из Херсона, Баканов, который 24 февраля сбежал из страны, не уклонисты? Ничего. Приведем к власти на выборах нормальных людей скоро, со всеми разберемся. В Украине быть в политике и не иметь подозрения от Зеленского и Ермака - это как-то даже странно. Меня посвятили", - написал Олешко.
В последнее время Олешко критиковал президента Украины Владимира Зеленского и поддерживал экс-президента Петра Порошенко и главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Сегодня я понимаю, что Порошенко смог пожертвовать собственным рейтингом ради того, чтобы спасти человеческие жизни. Подписание Минска спасло жизнь, однако снизило его рейтинг и возможность победить на выборах", - написал он 6 ноября.
На днях он прогнозировал, что Зеленский после выборов покинет Украину, а Порошенко останется.
Также Олешко заступался за Залужного после призыва Зеленского не идти в политику во время войны: "Зеленский поплакался в интервью иностранному СМИ, что Залужный занимается политикой, а военным этого делать не нужно. Действительно, другое дело актеру заниматься и политикой, и войной, и штурмами Горловки, и грабежом на тендерах в армии из-за Резникова. Позорное интервью, которым Зеленский на весь мир показывает, что боится Залужного и считает его оппонентом, а не пропонентом – членом команды. Все заявления Зеленского – ложь и манипуляции. Залужный ни разу не занимался "политикой" в обычном смысле слова. Он дал интервью только о нашем состоянии на фронте".
Напомним, Олешко предъявлены подозрения по двум статьям: препятствование деятельности ВСУ и использование заведомо подложного документа. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.