Конгресс США пока не принял решение о помощи для Украины. Фото: Pixabay

Демократы в США опасаются, что Конгресс завершит работу в 2023 году без решения о выделении новой помощи Украине.

Об этом сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники.

Подобная отсрочка, как отмечается, может иметь "разрушительные" последствия для самой Украины.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, который находится во главе переговоров с республиканцами по данному вопросу, заявил изданию об отсутствии "пути вперед" для поддержки законопроекта, обвиняя политических оппонентов в "безосновательных" запросах по миграционной политике.

Тем временем республиканцы считают, что все проблемы решить очень просто: демократам нужно согласиться на возобновление строительства стены на границе с Мексикой.

"Президент Байден, вам нет необходимости вести переговоры с кем-либо из нас. У вас, как у президента, есть возможность остановить эту проблему прямо сейчас, если вы решите использовать доступный закон", – заявил сенатор Линдси Грэм журналистам.

Грэм призвал Байдена "проснуться" и подчеркнул, что не собирается объяснять своим избирателям в Южной Каролине, почему помог Украине, но не сделал ничего для защиты границы США.

Конгресс США может не принять решение о помощи Украине в 2023 году

Напомним, Сенат США не поддержал выделение помощи Украине.

Сегодня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы помощи Украине будут исчерпаны. По его словам, Штаты не в состоянии дать Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиции Конгресса.

Мы подробно рассказывали о конфликте в Конгрессе вокруг помощи Украине и "мексиканской" стене в сегодняшнем итоговом материале.

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