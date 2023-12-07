Демократы в США опасаются, что Конгресс завершит работу в 2023 году без решения о выделении новой помощи Украине.

Об этом сообщает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники.

Подобная отсрочка, как отмечается, может иметь "разрушительные" последствия для самой Украины.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, который находится во главе переговоров с республиканцами по данному вопросу, заявил изданию об отсутствии "пути вперед" для поддержки законопроекта, обвиняя политических оппонентов в "безосновательных" запросах по миграционной политике.

Тем временем республиканцы считают, что все проблемы решить очень просто: демократам нужно согласиться на возобновление строительства стены на границе с Мексикой.

"Президент Байден, вам нет необходимости вести переговоры с кем-либо из нас. У вас, как у президента, есть возможность остановить эту проблему прямо сейчас, если вы решите использовать доступный закон", – заявил сенатор Линдси Грэм журналистам.

Грэм призвал Байдена "проснуться" и подчеркнул, что не собирается объяснять своим избирателям в Южной Каролине, почему помог Украине, но не сделал ничего для защиты границы США.

Напомним, Сенат США не поддержал выделение помощи Украине.

Сегодня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы помощи Украине будут исчерпаны. По его словам, Штаты не в состоянии дать Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиции Конгресса.

Мы подробно рассказывали о конфликте в Конгрессе вокруг помощи Украине и "мексиканской" стене в сегодняшнем итоговом материале.