США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 миллионов долларов.

О выделении помощи заявил госсекретарь США Энтон Блинкен, его слова опубликовал сайт Госдепа.

"Сегодняшний пакет включает боеприпасы для ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической госинфраструктуры, а также запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт", – сообщил Блинкен.

Он добавил, что пока Россия не выведет свои войска из Украины, США крайне важно продолжать возглавлять созданную ими коалицию из более чем 50 стран, поддерживающих Украину.

Также он сказал, что выделенный пакет может стать одним из последних.

"Если Конгресс не примет решения о выделении дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи Украине в сфере безопасности, которые мы можем предоставить. Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно", - подчеркнул глава Госдепа.

Между тем в Минобороны США подробно рассказали, что войдет в 52-й пакет помощи Киеву. Из запасов Пентагона поступят:

ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 млн патронов к стрелковому оружию;

транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;

боеприпасы для расчистки препятствий;

оборудование для защиты важнейших объектов национальной инфраструктуры;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В конце ноября США тоже объявляли об очередном пакете военной помощи - на 100 миллионов долларов.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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