В среду, 6 декабря, в Украине идет 651-й день войны с Россией.

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6 декабря

09.55 Министр обороны Умеров рассказал, почему Зеленский вчера отменил выступление перед американскими сенаторами.

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", - сказал Умеров в в эфире FoxNews.

09.44 В Николаевской области из-за падения обломков сбитых "Шахидов" произошло три пожара, сообщает ГСЧС.

В Снигиревке горело здание станции технического обслуживания и здание шиномонтажной станции.

В Очакове - склад на территории базы отдыха.

09.23 РФ в шестой раз за полтора месяца атаковала одну из прифронтовых ТЭС, сообщает ДТЭК.

Повреждено оборудование, без отопления остались жители соседнего населенного пункта.

Ремонт уже начался.

08.22 Один из главных запросов Украины к США по оружию сейчас - радары ближнего действия Sentinel, которые предназначены для отслеживания баллистических ракет и медленно движущихся дронов.

Об этом газете Politico заявил источник, знакомый с американо-украинскими дискуссиями.

"Киев также ищет 155-мм и 152-мм боеприпасы и 120-мм зенитные ракеты "Град". Кроме того, ему нужны меньшие по размеру контрбатарейные радары, которые можно использовать для обнаружения источника российского минометного и ракетного огня малой дальности", - говорится в статье.

Однако судьба оружия и другой помощи на сумму 60 миллиардов долларов "застопорилась в Конгрессе", добавляет издание.

08.15 За последние сутки в Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 18 населенных пунктов.

Авиаудары враг нанес по Ивановке Купянского района. На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 вражеских атак в окрестностях Синьковки.

В с. Казачья Лопань в результате вражеских обстрелов повреждена газовая труба, амбулатория, частные дома и авто. Без пострадавших.

В 23:25 и в 3:00 в с. Липцы в результате атаки дронов разрушен жилой дом, повреждение критической инфраструктуры.

В результате боевых действий без газоснабжения временно находятся 254 абонента Харьковского района.

Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,9 га территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов.

08.10 За минувшие сутки силы РФ совершили 101 обстрел в Херсонской области, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них - три "Шахеда".

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По Херсону враг выпустил 31 снаряд.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение в Херсоне; гуманитарный состав, медицинское учреждение и территорию тракторной бригады в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

08.05 США "понесут ответственность" за поражение Украины, если Конгресс не одобрит помощи Киеву. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, американское финансирование "крайне необходимо" для сохранения поддержки Украины со стороны МВФ.

"Я разговаривала с членами Конгресса. Я думаю, они понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием... Я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, потому что это крайне важно", - сказала Йеллен.

По ее словам, "в Украине просто заканчиваются деньги".

"Они тратят больше, чем каждый пенни, который они получают, в виде налогов, зарплат военных и обороны, и у них не было бы ни школ, ни больниц, ни служб быстрого реагирования, если бы не деньги, которые мы посылаем", - добавила министр.

07.45 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 101 обстрел из РСЗО.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 50 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами ПВО уничтожен 41 ударный БПЛА.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области; Тернов, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

07.30 Ночью был сбит 41 российский беспилотник.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Всего россияне запустили по Украине 48 "Шахидов".