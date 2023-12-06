Соединенные Штаты считают высокой вероятность прямого столкновения американских войск с армией России в случае победы РФ в Украине.

Об этом заявили в Белом доме, комментируя слова президента Байдена о том, что Россия атакует страны НАТО, если победит в войне в Украине.

Таким образом, администрация Байдена, очевидно, пытается убедить республиканцев проголосовать за законопроект о военной помощи Украине.

Напомним, республиканцы не против проголосовать за эту помощь, но настаивают, чтоб в данный законопроект были включены и меры по укреплению границы США с Мексикой.

Байден же отказывается идти на такой вариант, так как это может сильно ударить по его рейтингу среди собственного электората, а значит и по перспективам переизбрания на второй срок.

Подробно ситуацию мы анализировали в материале Проблемы с американской помощью Украине. Что происходит?

Известно, что администрация президента США Джо Байдена пытается убедить Конгресс принять законопроект о выделении более 100 млрд долларов на помощь союзникам США.

Большая часть там заложена для Украины - 61 миллиард (остальное - на Израиль и Тайвань).

Однако этому препятствуют республиканцы, которые контролируют нижнюю палату Конгресса.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что без помощи США появится большой риск проиграть войну.