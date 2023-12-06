Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, посвященным призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.

Видео обращения опубликовал Белый дом.

Байден потребовал от республиканцев принять закон о выделении денег на помощь Украине.

"А теперь они хотят буквально прострелить Украине колени прямо на поле боя и нанести при этом ущерб нашей национальной безопасности. Смотрите, я знаю, что у нас есть внутренние разногласия. Давайте перешагнем через них. Это крайне важно. Мелочная злобная партийная политика не может встать на пути нашей ответственности как ведущей мировой державы. Буквально весь мир наблюдает. Весь мир следит, что будут делать США", – заявил Байден.

"Подумайте, если мы не поддержим Украину, что будет делать остальной мир? Что будет делать Япония с поддержкой Украины? Что будет в рамках "Большой семерки"? А что в рамках наших союзников по НАТО? Что они будут делать? Уйти сейчас – лишь поощрять других потенциальных агрессоров", – добавил Байден.

"Так что я призываю Конгресс к действию. Нужно поступить правильно. Поддержать народ Украины. Выступить против тирании Путина. Стоять за свободу. Буквально стоять за свободу. Давайте уже это сделаем. Благодаря нам Путин окончательно не захватил Украину и не пошел дальше. Вы слышали, как я об этом уже говорил. По правде говоря, уйдем мы – сколько наших европейских друзей продолжат финансировать Украину? И в каких объемах? Это крайне серьезно", – сказал глава Белого дома.

Ранее мы приводили другие слова из этого же обращения.

В Белом доме назвали высоким риск поражения Украины в войне без поддержки союзников.