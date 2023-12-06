США высоко оценивают риск того, что Украина потерпит поражение в войне, если не будет продолжена поддержка со стороны союзников.

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби журналистам, комментируя отсутствие пока решения со стороны Конгресса США о финансировании Киева.

"Существует большой риск того, что Украина может проиграть", - сообщил он.

Кирби не ответил на вопрос о том, есть ли у администрации США "план Б" на случай, если не удастся договориться с Конгрессом о предоставлении новой помощи Украине, но сказал, что Вашингтон будет "делать, что может", хотя и в крайне ограниченном формате.

Тем временем спикер Минобороны США Пэт Райдер заявил, что у Пентагона осталось еще около $6 млрд на военную помощь Украине.

Напомним, вчерашний секретный брифинг по поводу Украины в Сенате США прошел в крайне напряженной и конфликтной обстановке.

Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США "понесут ответственность" за поражение Украины, если Конгресс не одобрит помощи.

А вчера глава Офиса президента Андрей Ермак допустил поражение Украины, если Конгресс не выделит 61 миллиард помощи.