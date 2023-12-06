Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о "знаковой" встрече с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном - представителем Республиканской партии.

Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

"Заверил, что Украина продолжит идти по пути реформ. Поблагодарил за поддержку Конгресса – она жизненно необходима для Украины, и мы высоко ценим ее. Выразил надежду, что крайне важные для защиты нашего государства инициативы будут приняты. Мы продолжаем борьбу за свободу и ценности, объединяющие нас", - написал глава ОП.

Ранее глава ОП признался, что без помощи США будет большой риск проиграть войну. Ермак сказал, что отказ от прямой бюджетной поддержки Украины представляет угрозу, так как в следующем году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов.

В отдельном материале мы подробно рассказывали о проблемах с американской помощью Украине.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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