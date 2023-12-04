Группе американских сенаторов от Республиканской партии в прошлом году трижды отказывали в запланированных встречах с украинскими властями, когда они уже приезжали в Украину.

Так утверждает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Ваш покорный слуга в группе с хорошими людьми более года назад трижды устраивали встречи нашего высшего руководства с влиятельными сенаторами от республиканцев. Трижды сенаторы прилетали из США согласно договоренностям и трижды им отказывали во встрече в последний момент, уже в Украине", - написал Арестович в своем телеграм-канале.

Он привел эту историю на фоне информации о том, что сейчас большая группа украинских депутатов и представителей власти поехала в США на переговоры с республиканцами, чтобы те разблокировали помощь Украине.

Напомним, по словам нардепа Алексея Гончаренко, часть делегации от "Слуги народа" уже прибыла в Америку. По его словам, глава правящей фракции Давид Арахамия и группа депутатов уже находятся в США. А вскоре туда прилетят также глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Главная тема поездки - убеждение конгрессменов поддержать законопроект о помощи Украине.

Тем временем в Белом доме сообщили, что у США до конца года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.