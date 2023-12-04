Часть делегации от "Слуги народа", о котором писала "Страна", уже прибыла в Америку.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

По его словам, глава правящей фракции Давид Арахамия и группа депутатов уже находятся в США. А вскоре туда прилетят также глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

"На этой неделе в США аншлаг. Едут все, кому не нужно на это получать разрешения. Стефанчук собирается встретиться с новым спикером Палаты представителей. Также должен прилететь Ермак, в среду у него запланированы встречи. В четверг будет проходить оборонный форум, где будет присутствовать Рустем Умеров", - пишет Гончаренко.

Главная тема поездки - убеждение конгрессменов поддержать законопроект о помощи Украине.

Накануне Белый дом заявил, что без принятия этого законопроекта ситуация с помощью Украине станет уже к концу года критической.

"Если экономика Украины рухнет, они не смогут продолжать борьбу, точка. Путин это хорошо понимает, поэтому Россия сделала разрушение экономики Украины центральным элементом своей стратегии", - заявила директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг.

Мы также сообщали, что до конца месяца США будет сложно предоставить помощь Украине без решения Конгресса.