В конце недели в США из Украины отправится "депутатский десант" в составе народных депутатов от "Слуги народа".

Об этом "Стране" сообщили депутаты президентской фракции.

По их словам, главный вопрос поездки - работа с конгрессменами с целью убедить их продолжить поддержку Украины. А с прохождением помощи через Конгресс, как мы уже писали, есть проблемы из-за разногласий демократов и республиканцев.

О поездке "слуг народа" в США сообщает и депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

По его данным, часть из депутатов останутся в Вашингтоне, а часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами.

Напомним, накануне глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что Соединенным Штатам до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю, в то время как в Конгрессе сохраняются разногласия по поводу предлагаемых изменений в охране южной американской границы.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства без помощи Украине.