Газета Financial Times пишет о новой угрозе для выделения Украине 50 млрд евро Евросоюзом.

Помимо позиции Венгрии, страны - члены ЕС пока не могут договориться о пополнении совместного бюджета, откуда планируется выделить средства для поддержки Украины, сообщают источники издания.

Достижение компромисса усложняется победой крайне правых на выборах в Нидерландах и недавним решением суда Германии об ограничении заимствований правительства.

Германия и "другие государства" заявили, что не будут переводить в ЕС никаких дополнительных средств, кроме тех, что необходимы Украине. Остальные же требуют дополнительных денег для решения внутриполитических проблем, таких как миграция.

50 млрд евро для Украины (17 млрд евро грантов и 33 млрд кредитов) были объединены с запросами на 15 млрд евро на миграцию, 10 млрд евро на инвестиции в "стратегические технологии" и почти 19 млрд евро на погашение процентов по совместным займам ЕС.

На последнем саммите лидеров ЕС в октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал расчеты Еврокомиссии "комическими", говорят источники.

"Неспособность одобрить долгосрочное финансирование, отдельный механизм на сумму 20 миллиардов евро для закупок оружия и начало переговоров о вступлении станут ударом по Киеву после провала его летнего контрнаступления и растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки Запада", - пишет FT.

Бюджетное соглашение будет "очень, очень трудным", говорит высокопоставленный чиновник. Однако компромисс все еще возможен.

Ранее газета The Daily Telegraph писала, что Германия стремится сократить сумму, которую она выделяет в фонд Евросоюза на закупку оружия для Украины.

Между тем недавно сообщалось, что Евросоюз выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление портов.