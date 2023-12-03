Германия стремится сократить сумму, которую она выделяет в фонд Евросоюза на закупку оружия для Украины.

Об этом говорится в документе, попавшем в The Daily Telegraph.

В конфиденциальном документе Берлин просит Европейский фонд мира принять во внимание миллиарды долларов военной помощи, которые Германия пожертвовала Киеву на двусторонней основе.

Данный документ вызвал в европейских столицах опасения, что канцлер Олаф Шольц может сорвать будущие попытки ЕС поддержать борьбу Украины против российского вторжения, отмечает издание.

В отдельном документе, опубликованном The Daily Telegraph, Франция выступает за прекращение поставок оружия из запасов стран ЕС и предлагает сосредоточиться на "совместных закупках" у европейских производителей оружия.

Европейский фонд мира предоставил Украине оружия на 4,5 миллиарда евро после полномасштабного вторжения России и провел подготовку 34 000 украинских военнослужащих в рамках учебной миссии ЕС.

Ранее Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе есть пять крупных стран, которые призывают не форсировать использование замороженных российских активов в интересах Украины. Среди этих стран - Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург. В них "выразили осторожность в отношении ускорения процесса и призвали к более постепенному подходу".

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