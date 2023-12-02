Украине нужно перейти в оборону, считает бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко (занимал эту должность с 2014 по 2019 годы).

Отставной генерал дал интервью "ВВС", в котором сделал несколько заявлений.

Контрнаступление, на его взгляд, было неправильно спланировано. По его словам, на направлении главного удара у ВСУ не было концентрации войск и численного преимущества.

"А если оно и было, то незначительное - где-то 1:1, 1,2:1 в нашу пользу. Это не то преимущество, которое должно быть при проведении таких наступательных операций. И меня удивило в статье генерала Залужного, что он ссылается на какие-то расчеты, предоставленные партнерами, по которым украинские войска должны были уже три-четыре раза зайти в Крым и вернуться назад", - говорит Муженко.

Сейчас, по его мнению, Украине нужно уходить в "стратегически активную оборону" и "создать мощный резерв".

Также Муженко заявил, что надежды, которые Украина возлагала на "чудо-оружие", не подтвердились.

"У нас вера в какое-то такое чудо-оружие, которое должно решить одномоментно все проблемы. Не будет такого. В начале войны или перед широкомасштабной агрессией все молились на Javelin. Да, действительно, они в первый период войны сыграли значительную роль в плане задержки российских войск. Но сейчас мы о них особенно и не слышим.

Потом была вера в Abrams и Leopard. Пришли "Леопарды". К сожалению, те надежды, которые возлагали на них, не подтвердились. Возможно, не было эффективного применения. А это касается уже ограниченной подготовки наших военнослужащих", - сказал генерал.

Комментируя вопрос об эффекте от F-16, он заявил: "Опыт мировых войн показывает, что в свое время появление ракетных систем Фау-1 и Фау-2 и даже Фау-3 в Германии проблему не решили. Германия потерпела поражение. Германия в конце войны уже имела реактивные самолеты, которых не было еще в одной стране. Это не дало им возможности одержать победу".

Ранее The Economist сообщал, что впервые с начала войны в Украине Путин выглядит так, будто может победить.