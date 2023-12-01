Журналист Дмитрий Гордон высказал свое мнение о том, сможет ли Украина сейчас получить более выгодные условия для мирного соглашения с РФ, чем в марте 2022 года.

Эту тему Гордон затронул в совместном стриме с журналистом Василием Головановым.

"Те (россияне - Ред.) наращивают производство, атакуют. У нас недополучение оружия, не хватает ребят. И они измождают нашу инфраструктуру, нас. Раскалывают украинское общество изнутри. Подкупают политиков на Западе. Санкции не работают. Не может страна-агрессор получать от нефти и газа 600 миллиардов долларов в год, это исключено. Конечно, когда у тебя есть бабки, ты воюешь дальше. Это значит, что если мы простагнируем в таком состоянии, когда мы не продвигаемся, Запад скажет, о чем они уже говорят: "Ну, вы видите, у вас не получается контрнаступление. Денег вам давать больше мы не можем в таком объеме, потому что нас не поймут наши налогоплательщики. Если бы у вас удалось контрнаступление, мы бы могли объяснить нашим гражданам. Оружие давать в таком объеме мы вам не можем. Идите договаривайтесь с русскими". Так они могут сказать", - считает Гордон.

При этом он не уверен, что Украину возьмут в ЕС и НАТО: "Я слышу только разговоры пока".

Он считает, что Запад хочет снова торговать с Россией и не принимать Украину в свои блоки.

На будущих возможных переговорах, по его мнению, у Украины будет слабая позиция, а РФ опять потребует отказаться от НАТО, но уже с фиксацией территорий по текущей линии фронта.

"Возникает тогда вопрос к Давиду Арахамии: о чем вы тогда пытались договориться? Прошло столько времени, такие потери страшные. Так те условия лучше, чем эти, или хуже?" - задал вопрос Гордон.

Ранее лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамии признался, что мирный договор с Россией в начале войны сорвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Алексей Арестович считает, что стамбульские предложения России были неплохими, "больше таких условий Москва не предложит".