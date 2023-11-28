Конфликт между Зеленским и Залужным был "предсказуем" и вызван тем, что контрнаступление Украины этим летом "пошло не по плану".

Об этом высокопоставленный источник в правительстве заявил журналу The Economist.

Чиновник говорит, что Залужный, возможно, поступил неразумно, сделав заявления противоречащие публичной позиции своего президента, "но мало кто в правительстве мог придраться к его трезвым выводам".

"Сейчас идет игра по обвинению в том, кто несет ответственность за провал. Политики говорят, что их генералы - придурки, прошедшие советское обучение. А генералы говорят, что политики мешают придуркам. У победы много отцов, но никто не хочет отвечать за тупиковую ситуацию", - говорит источник.

Еще одним фактором противостояния стало уголовное дело о вторжении россиян на юге Украины, где фигурирует Залужный в качестве свидетеля.

"Но это может перерасти во что-то более серьезное, и сторонники главкома говорят, что угроза уголовного обвинения призвана держать его в узде", - говорится в статье.

Поэтому ввязывание Залужного в заочную полемику с Зеленским "можно рассматривать как страховой полис", предполагает источник издания в украинском Генштабе (речь, вероятно, идет о недавней статье главкома, где тот заявляет о тупике на фронте в журнале The Economist).

Издание указывает, что Залужный пока не высказывал политических амбиций, но Зеленский "знает, как быстро украинское общество может создавать и разрушать своих лидеров". Тем более, что рейтинг президента, согласно опросам, уменьшается.

Опросы, на которые ссылается The Economist, показывают, что президент "сейчас запятнан коррупционными скандалами в своем правительстве и обеспокоенностью по поводу направления развития страны".

"Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что баланс доверие/недоверие к Зеленскому упал до +32%, что вдвое меньше, чем у генерала Залужного (+70%). Даже у главы украинской разведки Кирилла Буданова это соотношение выше, чем у президента (+45%)", - сообщает журнал.