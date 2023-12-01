В Евросоюзе есть пять крупных стран, которые призывают не форсировать использование замороженных российских активов в интересах Украины.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Среди этих стран - Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург. В них "выразили осторожность в отношении ускорения процесса и призвали к более постепенному подходу".

Со своей стороны, Еврокомиссия готовится 12 декабря представить свое предложение по налогообложению прибыли от более чем 200 млрд евро замороженных активов Центробанка РФ, чтобы направить их на восстановление Украины.

Но названные Bloomberg государства призывают "начать с более неформального документа, чтобы продолжить сужение различных вариантов использования прибыли", поскольку они считают "преждевременным" выдвигать юридическое предложение.

Вместе с тем, Еврокомиссия заявляет, что лидеры ЕС посоветовали руководству блока напротив - ускорить работу над предложением.

Ранее в Bloomberg писали, что в ряде стран Евросоюза опасаются передавать Украине прибыль от замороженных активов РФ.

Мы также сообщали, что Москва планирует зеркально ответить на передачу ее замороженных активов Украине.