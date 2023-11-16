Власти Чехии внесли в национальный санкционный список Федеральное государственное унитарное предприятие "Госзагрансобственность", которое управляет принадлежащими российскому государству объектами недвижимости за рубежом.

Об этом сообщает чешское информагентство CTK со ссылкой на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского.

Как объяснил министр, все активы "Госзагрансобственности" в Чехии замораживаются, а любая коммерческая деятельность этого предприятия в стране, в том числе сдача в аренду объектов недвижимости, становится незаконной.

По его словам, принадлежащие РФ объекты недвижимости в Чехии в основном находятся в Праге и Карловых Варах. Липавский уточнил, что люди и компании, арендующие эту недвижимость, могут продолжить ею пользоваться, однако арендная плата будет поступать на недоступный российским властям счет.

"По моему предложению правительство сегодня одобрило заморозку российских госактивов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", - написал глава чешского МИД в соцсети X (ранее Twitter).

Липавский добавил, что решение правительства Чехии о заморозке российской госсобственности в стране не касается объектов недвижимости посольства РФ, которые служат для выполнения дипломатической деятельности. Речь идет, в частности, о здании самого посольства и резиденции посла.

Чехия стала первой страной, заморозившей российскую зарубежную недвижимость. Липавский заявил, что власти страны будут стремиться распространить этот опыт на весь Евросоюз.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Праги.

"Чехия только что заморозила все российские государственные активы. Я аплодирую этому принципиальному шагу и благодарю моего коллегу и друга Яна Липавского. Все страны, которые еще не сделали этого, должны последовать примеру Чехии. Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и разрушения", - написал Кулеба в соцсети X.

Напомним, летом в Чехии заблокировали активы российского миллиардера и экс-владельца "Vodafone Украина" Евтушенкова.

А недавно сообщалось, что Бельгия передаст Украине налоги с прибыли от замороженных активов РФ.