С начала вторжения в Украину Евросоюз заблокировал активы Центрального банка РФ на сумму более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов).

Об этом сообщает Bloomberg. Информацию агентству предоставил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Сумма замороженных активов РФ стала известна после того, как банки ЕС обязали раскрыть информацию о размещённых в них средствах Банка России. Эти требования к кредитным организациям были введены в рамках десятого пакета санкций и вступили в силу с 12 мая.

Кристиан Виганд также заявил, что "ЕС обязуется сделать так, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине".

"Еврокомиссия изучает способы использования замороженных российских активов в этих целях", - отметил он.

Ожидается, что представители европейских стран поднимут этот вопрос на следующей встрече в июне.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Сенат Конгресса США одобрил поправку, позволяющую изымать активы российских олигархов в пользу Украины.

В частности, генпрокурор США одобрил передачу Украине активов российского бизнесмена Малофеева.

Также Швейцария заявила, что может решить вопрос передачи Украине замороженных активов РФ.