Законопроект, одобренный комитетом по внешним отношениям при Нижней палате Конгресса США, подразумевает возможность РФ получить частичный доступ к своим замороженным зарубежным активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение вторжения.

Об этом сообщила замминистра юстиции Ирина Мудра.

"Этот законопроект предусматривает, что эти средства ни в коем случае не могут быть возвращены России до наступления определенных обстоятельств. И эти обстоятельства перечислены. Это прекращение военной агрессии, это полное возмещение репараций, это признание Россией своей обязанности уплатить репарации и участия в этом компенсационном механизме, если она будет хотеть этого, и есть еще ряд оснований, по которым возможно освобождение из-под ареста или из-под санкций этих средств", - заявила Мудра.

Она говорит, что Украина не подпишет мирное соглашение с РФ без обязательства Москвы выплатить репарации.

"Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций – не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?", - заявила она.

Ранее мы писали о том, что эксперт озвучил схему, как Украина может использовать замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов.

Также мы писали о том, в Евросоюзе нашли способ использовать замороженные активы РФ в пользу Украины.