В Конгресс США внесен законопроект об аресте активов подсанкционных российских олигархов в пользу восстановления Украины.

Его внесли как демократы, так и республиканцы от обеих палат парламента: сенаторы Шелдон Уайтхаус (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с членами Палаты представителей Джо Уилсоном (республиканец) и Стивом Коэном (демократ).

"Законопроект позволит Министерству юстиции быстрее конфисковывать дорогостоящие активы, принадлежащие российским олигархам, попавшим под санкции, посредством существующих процедур административной конфискации и переводить доходы от этих активов в Украину", - говорится в описании законопроекта.

Уточняется, что речь идет о частных самолетах, яхтах и других дорогостоящих активах.

Напомним, в прошлом году Сенат Конгресса США проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год поправки, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их дальнейшей передачи Украине.

А в феврале США впервые конфисковали активы российского олигарха в пользу Украины. Речь шла об активах Константина Малофеева.