Евросоюз выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление портов
Европейский союз выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Х, где обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем расширять наши "линии солидарности" и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - пишет глава Еврокомиссии.
К своему сообщению чиновник прикрепила письмо Владимиру Зеленскому, где ЕС уведомляет его о выделении упомянутой ею помощи.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев 4 ноября.
Как мы сообщали, Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы отпраздновать День Европы.
"Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что, это такое подходящее место для празднования дня Европы. Я приветствую решение президента Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, в Украине", - сказала она.