Европейский союз выделит Украине 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Х, где обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем расширять наши "линии солидарности" и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - пишет глава Еврокомиссии.

К своему сообщению чиновник прикрепила письмо Владимиру Зеленскому, где ЕС уведомляет его о выделении упомянутой ею помощи.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев 4 ноября.

Как мы сообщали, Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы отпраздновать День Европы.

"Хорошо снова оказаться в Киеве. Где ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что, это такое подходящее место для празднования дня Европы. Я приветствую решение президента Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, в Украине", - сказала она.