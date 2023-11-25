Швейцария анонсировала пакет помощи Украине общим объёмом более чем 100 млн евро.

Об этом сообщил президент Швейцарии Алан Берсе на совместной пресс-конференции с президентами Украины, Латвии и премьер-министром Литвы.

Средства, переданные Швейцарией, будут направлены на разминирование освобождённых территорий и закупку продуктов питания.



"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование в Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить налоговый пакет на 100 миллионов швейцарских франков (более 103 млн евро - Ред.)", - заявил Берсе.

По словам швейцарского лидера, озвученные им средства будут выделены Украине на использование в течение следующих нескольких лет.

"Это позволит повысить наше участие в решении задач разминирования и снабжении провиантом, а также будет благоприятно для зернового экспорта Украины", - подчеркнул президент Швейцарии.

Напомним, сегодня президент Швейцарии Ален Берсе прибыл с визитом в Киев.

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