В Киев прибыл президент Швейцарии Ален Берсе для участия в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в Х (Twitter).

"В центре внимания – влияние агрессивной войны РФ на мировую продовольственную безопасность и долгосрочная поддержка Швейцарии для Украины", – отметил Берсе.

Напомним, ранее Швейцария не разрешила реэкспорт своего оружия в воюющие страны, в том числе Украину.

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