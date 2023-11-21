Сегодня, 21 ноября, в Киев прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Хорошо быть снова в Киеве - среди друзей", - написал он.

Ранее в столицу Украины с неанонсированным визитом приехал министр обороны Германии Борис Писториус. У него запланирована встреча с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским.

Также в Киев сегодня прибыла президент Молдовы Майя Санду. В День Достоинства и Свободы Санду вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших во время Революции Достоинства. Они установили лампадки у креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Также президент Молдовы назвала темы, которые будут сегодня обсуждаться.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление украинцев с Днем Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября. По его словам, сегодня творится новый виток истории и именно от нашего поколения зависит, какое направление она получит.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.