Президент Молдовы Майя Санду во вторник 21 ноября прибыла в Киев с визитом, который не анонсировали.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В День Достоинства и Свободы Санду вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших во время Революции Достоинства.

Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки у креста на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Также почтили память павших у их портретов. В честь погибших участников Революции достоинства прозвучали удары колокола.

Президент Молдовы назвала темы, которые будут сегодня обсуждаться.

"На повестке дня: обсуждение следующих шагов по вступлению Молдовы и Украины в ЕС, усиление региональной безопасности, а также дальнейшая поддержка ЕС реформ и развития в наших странах", – отметила Санду в своём Х (Twitter).

Ранее Владимир Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы.

"Десять лет назад мы приступили к новой странице борьбы. Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление – против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего, против нашей неволи", - сказал Зеленский.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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