Аудит Минобороны выявил нарушения в одной из воинских частей в Черниговской области почти на 40 миллионов гривен. В результате чего начато уголовное производство.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Служба внутреннего аудита Минобороны совместно с правоохранительными органами установили нарушение, которые привели повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.

"В частности, крупнейшим из четырех нарушений является необоснованное увеличение стоимости закупленных в 2022 году генераторов, которое нанесло 37,1 млн грн ущерба", - говорится в сообщении.

Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

"При чем в период с октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в военные части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных", - отметили в ведомстве.

Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 миллионов гривен.

Относительно нарушений должностных лиц - в частности командира воинской части - приведших к потерям из государственного бюджета, Минобороны уже передало информацию правоохранителям.

Ранее в воинских частях Украины обнаружили миллионные злоупотребления при начислении боевых выплат.

Также счетная палата подтвердила информацию о хищениях в Минобороны на продовольствии при Алексее Резникове.