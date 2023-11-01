Счетная палата подтвердила информацию о хищениях в Минобороны на продовольствии при Алексее Резникове. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на доклад по результатам аудита.

"Обобщенные результаты аудита засвидетельствовали, что в результате непродуктивно использовано бюджетных средств на сумму 7,4 млрд грн. Приобретение наиболее употребляемых продуктов питания осуществлялось по ценам, которые в среднем на 30% выше рыночных", - говорится в документе.

Подтверждено, что Минобороны закупало продукты существенно дороже, чем другие силовые ведомства, потратив лишних 3-7 млрд гривен.

А 75% закупленных позиций "не имеют практического применения как для приготовления пищи в стационарных столовых, так и в полевых условиях".

Напомним, прокуратура доказала в суде незаконность договора Министерства обороны Украины с частной компанией о закупке миллиона продуктовых наборов для ВСУ на 430 млн грн.

Также недавно журналисты выяснили, что в Минобороны закупили куртки для ВСУ по втрое завышенной цене. Кроме того, поставленные украинским военным ветровлагозащитные зимние куртки и брюки не соответствовали техническим условиям, прописанным в договоре. Экспертиза показала, что их нельзя использовать по назначению