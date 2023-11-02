Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны. Один из крупнейших производителей продуктов питания в мире продолжает работать в РФ и расширяет там свою производственную базу.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

После вторжения РФ в Украину в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости.

"Однако полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией. Это доказывает, что история ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle. Еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии и одновременно экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции", - пишет НАПК.

Основные торговые марки корпорации: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.

Ранее мы сообщали, что НАПК внесло три крупнейшие китайские нефтегазовые компании в перечень международных спонсоров войны.

Также мы писали, что Нацагентство внесло в тот же список и ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars.