Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло три крупнейшие китайские нефтегазовые компании в перечень международных спонсоров войны за продолжение сотрудничества с РФ.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum. Корпорация (CNPC).

NOOC Group – это третья по величине национальная нефтяная компания Китая. Ее дочерняя компания CNOOC Limited владеет 10% акций в российском проекте "Арктик СПГ-2".

Sinopec Group – это вторая по величине государственная компания Китая, которая занимается добычей ископаемого топлива и специализируется на переработке сырой нефти. Еще в конце марта 2022 года представитель Sinopec заявил, что они будут продолжать покупать сырую нефть и газ у России, даже если западные демократии усилят санкции в ответ на вторжение России в Украину.

China National Petroleum Corporation – крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа. Прибыль корпорации в 2022 году выросла более чем вдвое, увеличившись до 21 млрд долларов США на фоне глобального сокращения поставок нефти, частично из-за войны в Украине.

Ранее из списка исключили венгерский OTP Bank по требованию Будапешта.

Также мы сообщали, что НАПК внесло корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.