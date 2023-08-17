Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло компанию - владельца AliExpress в перечень международных спонсоров войны. Речь идет о китайском холдинге Alibaba Group.

Об этом сообщается в Фейсбуке агентства.

Причина попадании Alibaba Group в перечень заключается в том, что компания продолжает работать в России, в том числе предоставляя свои платформы для продажи товаров из меди, которую вывезли с захваченного украинского завода металлургического машиностроения в Дебальцево.

По данным Reuters за апрель, было вывезено по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму 7,4 млн долл.

Также НАПК упоминает, что в марте 2022 года Alibaba заблокировала за сообщение о войне профиль украинского стримера, у которого на AliExpress было более 268 тысяч подписчиков. А пророссийские сообщения на платформе не удаляются.

"Все данные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически", - заявляет НАПК.

Весной мы писали, что НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi в список международных спонсоров войны.

А в июле в этот перечень попал производитель товаров торговых марок Domestos, Lipton и Axe.