Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны за продолжение работы в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Хотя компании заявляли о сокращении своего бизнеса в РФ, прекращении рекламной деятельности и производства продукции, полностью российский рынок они не покинули.

PepsiCo производит множество продуктов питания под торговыми марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и т.д.

По показателю чистой прибыли среди производителей напитков и пищевых продуктов в РФ занимает четвертое место. А за первый год вторжения чистая прибыль компании в РФ выросла на 333% - до 525 млн долларов.

Mars также производит пищевые продукты - особенно компания известна своими шоколадными батончиками - а также корма для домашних животных. Основные торговые марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's, Wrigley.

Чистая прибыль компании в РФ за первый год войны выросла на 59% до 377 млн долларов.

Напомним, в конце мая НАПК внесло в список международных спонсоров войны торговые марки "Стиморол", "Милка", "Холлс" и "Тоблерон".

Ранее мы писали о том, что после начала войны из России ушло менее 20% западных компаний, остальные остались работать и платят налоги.