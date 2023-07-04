Более 80% западных компаний продолжают работать в РФ после вторжения в Украину и платят налоги в бюджет страны.

Об этом сообщается в докладе Киевской школы экономики (KSE).

"Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в РФ, резко возрастал до середины апреля 2022 г., то в течение последних 10 месяцев соотношение уходящих или остающихся практически не меняется, хотя мы все еще видим периодический рост доли компаний, остающихся на рынке РФ (за счет добавления новых компаний в базу, 49 было добавлено в июне 2023 г.). Тем не менее, если оперировать общими цифрами в базе данных KSE, около 35,9% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ или приостановили свою деятельность, но 40,8% все еще остаются присутствующими в стране, 15,7% выжидают и только 7,7% осуществили полный выход", - сказано в документа.

При этом с точки зрения влияния на экономику России санкции возымели эффект: в 254 полностью вышедших из страны компаний в 2021 году работало 29,2% персонала, занятого в иностранных компаниях, а самим компаниям принадлежало около 18,1% активов, 16,4 % капитала, инвестированного иностранными компаниями в страну. И в том же 2021 году они генерировали выручки на 62,2 млрд долл. или 20,4% от всей выручки и уплатили 3,9 млрд долл. налогов или 15,5% от общей суммы налогов, уплаченных компаниями.

Всего до вторжения в Украину в РФ работало 1 387 западных компаний, а после его начала осталось 1 146. Их совокупный оборот оценивается в 213,9 млрд долларов, а прибыль - в 14,1 млрд долларов.

В числе крупных западных компаний, оставшихся в России, называются Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars и Procter&Gamble.

В Украине периодически работающие в РФ компании вносят в список международных спонсоров войны. Так, буквально вчера Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в этот перечень британскую корпорацию Unilever.

А в конце мая НАПК внесло туда торговые марки "Стиморол", "Милка", "Холлс" и "Тоблерон".