Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список международных спонсоров войны две крупнейшие табачные компании мира: Philip Morris International и Japan Tobacco International. Это связано с тем, что компании продолжают вести бизнес в России и платят значительные суммы налогов в тамошний бюджет.

Об этом заявляет пресс-служба НАПК на сайте ведомства.

Philip Morris International — американская глобальная сигаретная и табачная компания, которая продает свою продукцию более чем в 180 странах мира. Самые известные ее марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS.

В то же время, в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, чтобы сохранить свою репутацию. Однако все попытки продажи российского бизнеса не увенчались успехом, и компания до сих пор является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет.

Вторая компания, Japan Tobacco International (JTI), является лидером табачного рынка в России: на ее долю там приходится около 34,9%. В портфель компании на российском рынке входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка".

Хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в России.

Недавно мы сообщали, что НАПК внесло компанию - владельца AliExpress в перечень международных спонсоров войны

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.