Швейцария продлила срок действия защиты украинских беженцев до 2025 года.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Длительная стабилизация ситуации в Украине не предвидится. Таким образом, статус защиты S для тех, кто ищет защиты из Украины, не будет отменен ранее 4 марта 2025 года", - заявили власти Швейцарии.

Также правительство Швейцарии поставило цель по интеграции украинцев в рынок труда. До конца следующего года Швейцария планирует трудоустроить 40% способных работать людей со статусом защиты S (раньше в целях значились 20%).

Статус защиты S, который позволяет людям выезжать за границу, а также работать в Швейцарии, обычно ограничен одним годом, но может быть продлен.

По состоянию на октябрь статус защиты в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.

"Защитный статус S действует до тех пор, пока его не отменит Федеральный совет. Предпосылкой для отмены является устойчивая стабилизация ситуации в Украине", - добавили в пресс-службе.

В сентябре Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.

Между тем Норвегия недавно решила выплачивать 1,5 тысячи евро украинцам за возвращение домой.