"Стабилизация ситуации в Украине не предвидится". Швейцария продлила защиту украинских беженцев до 2025 года
Швейцария продлила срок действия защиты украинских беженцев до 2025 года.
Об этом сообщается на сайте правительства страны.
"Длительная стабилизация ситуации в Украине не предвидится. Таким образом, статус защиты S для тех, кто ищет защиты из Украины, не будет отменен ранее 4 марта 2025 года", - заявили власти Швейцарии.
Также правительство Швейцарии поставило цель по интеграции украинцев в рынок труда. До конца следующего года Швейцария планирует трудоустроить 40% способных работать людей со статусом защиты S (раньше в целях значились 20%).
Статус защиты S, который позволяет людям выезжать за границу, а также работать в Швейцарии, обычно ограничен одним годом, но может быть продлен.
По состоянию на октябрь статус защиты в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.
"Защитный статус S действует до тех пор, пока его не отменит Федеральный совет. Предпосылкой для отмены является устойчивая стабилизация ситуации в Украине", - добавили в пресс-службе.
В сентябре Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.
Между тем Норвегия недавно решила выплачивать 1,5 тысячи евро украинцам за возвращение домой.