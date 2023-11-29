Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Евросоюз пока передал Украине только 300 тысяч боеприпасов из обещанного к марту миллиона.

Об этом глава МИД заявил в Брюсселе перед началом Совета Украина-НАТО.

При этом, по его словам, у Запада есть политическая воля для продолжения военной помощи Украине, в частности в поставках боеприпасов.

"У меня нет оснований считать, что у Запада не хватает политической воли, чтобы наращивать помощь Украине. Но есть много чисто технической, очень профессиональной работы, которая должна быть выполнена, чтобы достигать результатов в этой сфере. В частности, как в случае с поставками 1 миллиона артиллерийских снарядов, которые обязался поставить Европейский Союз. В настоящее время мы получили около 300 тысяч артиллерийских снарядов. Я не вижу в этом недостатка воли. Но есть технические вопросы, требующие массу внимания и работы. Я поднимал этот вопрос на каждой встрече в Брюсселе вчера и я буду поднимать его сегодня", - сказал Кулеба.

Он считает, что технически специалисты "должны встретиться и решить" проблемы с наращиванием европейского производства снарядов.

"Иначе вся Европа будет оставаться незащищенной", – отметил Кулеба.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС понадобится несколько дополнительных месяцев, чтобы передать Украине миллион боеприпасов, обещанный к марту 2024 года.

"Мы сдержим свое обещание", - заверил Мишель.

Однако он признал, что "это займет немного больше времени, чем нам хотелось бы".

"Несомненно, потребуется несколько дополнительных месяцев", - констатировал глава Евросовета.

Мишель считает что нужно "более чем когда-либо серьезно относиться к европейской обороне с европейскими промышленными мощностями в этом секторе".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС вряд ли выполнит свое обещание по поставкам Украине миллиона боеприпасов к марту 2024 года.

А президент Чехии Петр Павел заявил, что военная помощь Запада недостаточна для продолжения Украиной операций высокой интенсивности.