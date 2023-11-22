Страны Евросоюза могут начать закупать боеприпасы для Украины в третьих странах.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на комментарий высокопоставленного французского дипломата.

Так, источник издания сообщил, что сторонние закупки возможны, если ЕС не справится с обязательствами Киеву по поставке 1 млн снарядов к марту.

Ранее в Евросоюзе признались, что не успеют к концу года поставить Украине миллион снарядов.

Мы также сообщали, что по мнению The Wall Street Journal, ЕС не сможет покрыть американскую помощь Украине.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

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