Отставной американский генерал Бен Ходжес заявил, что Украина должна была наращивать производство боеприпасов еще с 2014 года.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Давайте будем честными - что делала Украина с 2014 года? Уже должны быть горы артиллерийских боеприпасов. Можно быть разочарованным, что Запад не дает больше. А что сделала Украина после 2014 для увеличения собственного производства боеприпасов? Украина десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза. Поэтому я считаю, что Украина должна сделать все возможное, чтобы увеличить производство", - заявил Ходжес.

В качества примера отставной командующий США привел гитлеровскую Германию, которая в 1944 году под бомбежками союзников вышла на пик производства самолетов.

"Поэтому да - производство во время войны можно увеличить. Производственные мощности - это отражение политической воли. Артиллерийские боеприпасы - это не машины, которые автопроизводитель может просто изготовить и продать кому угодно. В их производство нужно вложить деньги, сделать заказ на определенное количество тысяч, например, ракет", - говорит генерал.

Напомним, по данным СМИ, Украина запросила у главы Пентагона 17 миллионов снарядов.

Ранее Ходжес заявил, что США никогда не отправили бы своих солдат в наступление, подобное украинскому.