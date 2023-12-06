Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами, потому что они обсуждали внутренние вопросы.

Об этом в эфире телемарафона рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Вы знаете, президент выступал перед Конгрессом, проводил ряд брифингов. Сегодня был запланирован целый ряд внутренних брифингов, закрытых брифингов, на которых выступали Остин (министр обороны США) и другие представители администрации. Была идея на одном из нескольких этих брифингов, чтобы была возможность приобщиться. Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали участие", – сказала Оксана Маркарова.

Ранее о причинах отмены выступления Владимира Зеленского сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Планировалось, что 5 декабря Владимир Зеленский обратится к сенаторам США по видеосвязи.

Также мы писали о том, что вчера провалился секретный брифинг по украинской помощи для сенаторов США. Республиканцы просто ушли.