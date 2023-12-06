Министр обороны Рустем Умеров рассказал, почему президент Владимир Зеленский вчера отменил выступление перед американскими сенаторами.

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", - сказал Умеров в эфире FoxNews.

Ранее глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что Владимир Зеленский отменил выступление в последний момент.

Напомним, что мы писали о том, что 5 декабря планировалось, что Владимир Зеленский обратится к сенаторам США по видеосвязи.

Также мы писали, что провалился секретный брифинг по украинской помощи для сенаторов США, республиканцы просто ушли.

В США до сих пор не приняли пакет военной помощи Украине. Ранее в Госдепе США назвали положение Украины тяжелым и признали, что США потратили почти всю помощь Киеву.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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