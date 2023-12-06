Украина просит у США радары для отслеживания баллистических ракет и медленно движущихся дронов - Politico
Один из главных запросов Украины к США по оружию сейчас - радары ближнего действия Sentinel, которые предназначены для отслеживания баллистических ракет и медленно движущихся дронов.
Об этом газете Politico заявил источник, знакомый с американо-украинскими дискуссиями.
"Киев также ищет 155-мм и 152-мм боеприпасы и 120-мм зенитные ракеты "Град". Кроме того, ему нужны меньшие по размеру контрбатарейные радары, которые можно использовать для обнаружения источника российского минометного и ракетного огня малой дальности", - говорится в статье.
Однако судьба оружия и другой помощи на сумму 60 миллиардов долларов "застопорилась в Конгрессе", добавляет издание.
Напомним, что сегодня ночью Воздушные силы и ПВО сбили 41 "Шахед".
Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.
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