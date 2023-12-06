Ночью 6 декабря во время очередной воздушной атаки РФ был сбит 41 беспилотник.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Россияне атаковали Украину "Шахдами" по двум направлениям – с мыса Чауда (Крым) и из Курской области РФ.

Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

В результате силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, был уничтожен 41 "Шахед".

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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