Ночью Воздушные силы и ПВО сбили 41 "Шахед"
Ночью 6 декабря во время очередной воздушной атаки РФ был сбит 41 беспилотник.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Россияне атаковали Украину "Шахдами" по двум направлениям – с мыса Чауда (Крым) и из Курской области РФ.
Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
В результате силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, был уничтожен 41 "Шахед".
Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.
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