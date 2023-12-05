Великобритания передала Украине многоцелевые ракеты Martlet для поражения российских "Шахедов".

Об этом сообщает The Times.

Официально об их поставках не сообщалось, но упоминания о применении появлялись еще в 2022 году. Тогда сообщалось, что ими удалось сбить российский вертолет Ка-52 и БПЛА "Орлан-10".

Глава Киевской ОВА Сергей Попко в октябре заявлял, что на вооружении подразделений ПВО, охраняющих столицу, есть, в том числе, и эти британские ракеты

Легкую многоцелевую ракету класса "воздух-земля", "воздух-воздух", "земля-воздух" и "земля-земля", разработанную компанией Thales Air Defense в 2008 году, можно использовать с авиации, катеров, сухопутных платформ и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, которые есть у ВСУ.

Напомним, сегодня министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Бельгия передаст Украине F-16 в 2025 году. Украина хочет уже сейчас начать процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для истребителей.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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