Бельгия передаст Украине F-16 в 2025 году. Украина хочет уже сейчас начать процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для истребителей.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после разговора с главой Минобороны Бельгии Людивин Дедондер.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи. Министры двух стран также обсудили подготовку пилотов и поставку необходимого оборудования для самолетов.

"Высоко ценим вашу непоколебимую поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления обороноспособности Вооруженных сил Украины", - сказал Рустем Умеров.

Ранее СМИ писали, что западная "коалиция истребителей" оказалась под угрозой из-за победы правых на выборах в Нидерландах. Напомним, Нидерланды обещали передать Украине все свои 42 самолёта F-16: большую часть непосредственно для ВСУ, остальные - на обучение украинских пилотов.

В октябре министр обороны Бельгии заявляла, что поставка будет зависеть от передачи Бельгии новых F-35, но планируют поставить первые F-16 в 2025 году.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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