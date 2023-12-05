Вчера около 21:17 дроны атаковали поселок Боровая в районе Изюма Харьковской области. В результате повреждены дом культуры, магазин, частные дома, пострадавших нет. Одновременно в Чугуеве два беспилотника повредили три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Травмирован мужчина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 21:30 в г. Чугуев в результате попадания двух БПЛА повреждены три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Получил взрывную травму 41-летний гражданский мужчина, без госпитализации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Всего было зафиксировано 17 "Шахедов" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. Силами ПВО уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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