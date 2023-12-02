Украина строит линии обороны под Купянском и Боровой.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Первые линии оборонительных сооружений возводим в нескольких километрах от позиций врага", - добавил губернатор.

По его словам, приоритет – Купянское и Боровское направления. К строительству привлекают местный бизнес и органы самоуправления.

Купянск и Боровая находятся на берегу реки Оскол, к которой пытаются выйти российские войска.

Ранее сообщалось, что при Минобороны создадут рабочую группу, которая будет решать вопросы строительства фортификационных сооружений. К такому решению пришли министр обороны Рустем Умеров и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. На встрече условились, что Силы обороны Украины "нуждаются в своевременных и качественных управленческих решениях" по данному вопросу. Необходим новый орган, который будет реагировать на проблемные вопросы и координировать усилия разных ведомств.

Война в Украине идет уже 647-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Что происходит в Марьинке, "подъемные" для мобилизованных, шесть линий обороны Зеленского".

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