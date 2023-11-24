При Минобороны создадут межведомственную рабочую группу по вопросам строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Телеграм.

К такому решению пришли министр обороны Рустем Умеров и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На встрече было постановлено, что Силы обороны Украины "нуждаются в своевременных и качественных управленческих решениях" по данному вопросу. Необходим новый орган, который будет реагировать на проблемные вопросы и координировать усилия разных ведомств.

Строительство первой линии обороны хотят поручить военным подразделениям, а второй и третьей - Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры с привлечением частных подрядчиков.

Это же Агентство будет финансировать проект наряду с частным бизнесом и областными администрациями.

Ранее бывшая замминистра Маляр заявила о переходе ВСУ в оборону и призвала украинцев не бояться мобилизации.

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