Украинские пограничники продолжают работу над укреплениями и дополнительными позициями на первой линии границы с Беларусью.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и публикует видео с границы.

Пограничник с позывным "Джипо" рассказал, что территория заминирована.

"Находимся мы в пункте пропуска, который сейчас не работает. Здесь полностью все заминировано", - заявил он.

Его коллега с позывным "Зиппо" сообщил, что у пограничников достаточно оружия, работы над строительством укреплений практически закончены.

"Это первая линия перед Беларусью. Окопы почти достроены - единственное, что не накрыты масксетками, оборудованы пулеметные и гранатометные позиции. Также к окопам подключены управляемые мины. Слева, справа и перед нами находятся минные поля. Мы достаточно хорошо окопались, у нас есть блиндажи, ДЗОТы, у нас есть достаточно оружия − пулеметы, гранатометы, ручные гранаты и много патронов", - сказал военный.

Напомним, работа по укреплению обороны на границе Украины и Беларуси ведется постоянно. Госпогранслужба разрушает имеющиеся дороги, создает инженерные укрепления и разные завалы.

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